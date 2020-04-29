Организаторы престижной кинопремии "Оскар" объявили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 впервые допустят к отбору фильмы, которые не выходили в прокат и демонстрировались только онлайн.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба американской Академии кинематографических искусств и наук.

Так, согласно правилам Академии, номинироваться на “Оскар” могут только фильмы, находившиеся в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее 7 дней подряд. Показы должны происходить не менее трех раз в день. Но из-за пандемии коронавируса все кинотеатры Лос-Анджелеса были закрыты с 16 марта.

В связи с этим принято решение сделать исключение для следующей 93-й церемонии вручения “Оскара”. В Академии разрешили номинировать фильмы, которые планировались к прокату, но в итоге вышли только на стриминговых сервисах и сервисах видео по запросу (video on demand).

“До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались к прокату в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации “Лучшая картина”, основных и специальных категориях”, — говорится сообщении.

Фильмы, которые не демонстрировались в кинотеатрах, для участия в отборе должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода. Ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на “Оскар”.

Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроют.

“Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить магию кино, чем увидеть его в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград”, — говорится в заявлении президента киноакамедии Дэвида Рубина.

93-я церемония вручения кинопремии “Оскар” должна состояться 28 февраля 2021 года.