Об этом сообщает британское издание The Independent.

“В Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи, выбросив столб пепла на 3,7 мили (4,8 км – Ред.) в небо и спровоцировав закрытие аэропорта в соседнем городе Соло на густонаселенном острове Ява” , – сказано в сообщении.

Местным жителям не рекомендуют приближаться к вулкану ближе, чем на 3 километра.

Сообщается, что облако пепла при извержении двигается на север. При этом для самолетов было опубликовано красное предупреждение.

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Отмечается, что Мерапи является самым большим вулканом в Индонезии, который извергается приблизительно каждые 7 лет. Во время предыдущего извержения в 2010 году погибли 300 людей, а около 280 тысячам человек пришлось покинуть свои дома.