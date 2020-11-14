Археологическая экспедиция Национального заповедника "Хортица" нашла на территории острова уникальное захоронение скифского воина. По предварительным данным, возраст воина более 2500 лет.

Об этом сообщили в Национальном заповеднике “Хортица“.

Тело скифа нашли в земляной катакомбе, глубина которой около 3 метров. Предки тщательно пытались защитить захоронение от грабителей и заложили вход в катакомбу тяжелыми гранитными валунами.

Воин был ростом около 1,8 м. По древним меркам, этот скиф считался гигантом. В его гробнице также обнаружили железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Археологи отметили, что над этим захоронением обустроили кромлех – круг из гранитных камней. Эта конструкция в культурах древних народов была символом солнца.

Более двух десятилетий назад на Хортице уже находили захоронения скифов. В могилах находили античную посуду, предметы быта и бронзовое зеркало скифских модниц.

Скифские захоронения на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным объектом для этого народа. Здесь находилось городище с переправой и место торговли с греками.