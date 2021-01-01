На вооружении в ВСУ появились новые снайперские винтовки

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новые снайперские винтовки. Речь идет о двух новых моделях T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5.

Об этом сообщила компания-разработчик Snipex.

Отмечается, что винтовки T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и экзамены.

“По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины!”, – говорится в сообщении.

ALLIGATOR 14,5 – это многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка, оснащенная магазинным питанием и эффективной дальностью стрельбы 2000 м.

SNIPEX T-Rex – однозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка калибра 14,5X114 с эффективной дальностью стрельбы 2000 м.

Напомним, что Министерство обороны Украины заключило контракт с Государственным Киевским конструкторским бюро “Луч” о поставках в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ “Нептун”.