Covid-19 Украина

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На вооружении в ВСУ появились новые снайперские винтовки

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новые снайперские винтовки. Речь идет о двух новых моделях T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5.

Пятница, 1 января 2021, 20:57

Об этом сообщила компания-разработчик Snipex.

Отмечается, что винтовки T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и экзамены.

“По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины!”, – говорится в сообщении.

  • ALLIGATOR 14,5 – это многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка, оснащенная магазинным питанием и эффективной дальностью стрельбы 2000 м.
  • SNIPEX T-Rex – однозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка калибра 14,5X114 с эффективной дальностью стрельбы 2000 м.

Напомним, что Министерство обороны Украины заключило контракт с Государственным Киевским конструкторским бюро “Луч” о поставках в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ “Нептун”.

  • Министерство обороны Украины впервые за годы независимости подписало меморандум с государственным предприятием “Антонов” о поставке трех самолетов Ан-178 для армии.
Теги: ВСУ, вооружение, снайперські гвинтівки

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