На вооружении в ВСУ появились новые снайперские винтовки

Об этом сообщила компания-разработчик Snipex.
Отмечается, что винтовки T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и экзамены.
“По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины!”, – говорится в сообщении.
- ALLIGATOR 14,5 – это многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка, оснащенная магазинным питанием и эффективной дальностью стрельбы 2000 м.
- SNIPEX T-Rex – однозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка калибра 14,5X114 с эффективной дальностью стрельбы 2000 м.
Напомним, что Министерство обороны Украины заключило контракт с Государственным Киевским конструкторским бюро “Луч” о поставках в армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ “Нептун”.
- Министерство обороны Украины впервые за годы независимости подписало меморандум с государственным предприятием “Антонов” о поставке трех самолетов Ан-178 для армии.