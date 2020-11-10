Если бы парламентские выборы происходили уже в ближайшее время, то в Верховную Раду могли бы пройти 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет менее 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Так, за “Слугу народа” готовы проголосовать 27,9% опрошенных (среди тех, кто определился с выбором и готов идти на участки).

Стоит отметить, что, согласно опросам Центра Разумкова, в августе поддержка “Слуги народа” составляла 29,5%, а в июле – 34,1%. Таким образом, с июля уровень поддержки партии снизился на 6,2%.

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы проголосовать 21,2% опрошенных (среди тех, кто определился и будет голосовать). В августе у “ЕС” было 15,5% поддержки, а в июле – 15,1%. Таким образом, с июля рейтинг “Европейской Солидарности” вырос на 6,1%.

Партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы поддержать 16,5% респондентов (в августе было 21,7%, в июле – 19,1%). С августа рейтинг партии снизился на 5,2%.

За ВО “Батькивщина” сейчас готовы проголосовать 8,2% респондентов (в августе было 11,5%, в июле – 8,4%). С августа рейтинг партии снизился на 3,3%.

Таким образом, в Парламент могли бы пройти “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ и “Батькивщина”.

На грани преодоления 5-процентного барьера сейчас находится партия “Сила и честь” Игоря Смешко. Сейчас политсилу готовы поддержать 4,8% респондентов (в августе было 4,6%, в июле – 3,7%).

В то же время партия “Голос”, которая в 2019 году прошла в Верховную Раду, сейчас имеет 2,6% поддержки (в августе было 1,8%, а в июле – 1,9%).

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.