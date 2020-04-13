Бразильскую статую Христа-Искупителя "одели" в медицинскую форму в пасхальное воскресенье в знак солидарности с врачами, которые борются с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает агентство AFP.

Вчера, 12 апреля, христиане западного обряда отмечали Пасху. В этот день статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия была “одета” в медицинский халат.

Также статуя была подсвечена изображениями передовых медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса по всему миру. При этом рука Христа-Искупителя была подсвечена слоганом “Оставайся дома” (“Fique Em Casa”).

Помимо этого, на Христа-Искупителя были спроецированы изображения флагов стран, пострадавших от пандемии, и слова благодарности медикам на разных языках мира.