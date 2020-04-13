Об этом сообщает агентство AFP.
Вчера, 12 апреля, христиане западного обряда отмечали Пасху. В этот день статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия была “одета” в медицинский халат.
Также статуя была подсвечена изображениями передовых медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса по всему миру. При этом рука Христа-Искупителя была подсвечена слоганом “Оставайся дома” (“Fique Em Casa”).
Помимо этого, на Христа-Искупителя были спроецированы изображения флагов стран, пострадавших от пандемии, и слова благодарности медикам на разных языках мира.
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