Вечером среды, 2 сентября, в новостройке ЖК Taryan Towers на улице Иоанна Павла II, 12 в Печерском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщают #Букви.

Этот ЖК пока находится на стадии строительства. Стоимость 1 кв. м. в новостройке, по данным портала ЛУН, от 2,6 до 3600 долларов.

По проекту, Taryan Towers будет иметь вид трех башен, объединенных между собой 4-х этажным стилобатом и двумя стеклянными 2-х этажными мостами.

На сегодня почти достроен одну из трех башен. Ее должны сдать в эксплуатацию первой в течение 4 квартала 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, пожар вспыхнул на последнем, 34 этаже башни во время ремонтных работ.

“По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-х этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м”, – говорится в сообщении.

На место были направлены 30 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС. Пожар был ликвидирован.

“Погибших и травмированных нет. Причина пожара выясняется правоохранительными органами”, — отметили в ГСЧС.