Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

“Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки”, – сказал он.

По словам советника, на данный момент уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

“Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности”, – отметил директор по регуляторному обеспечению “Киевстара” Александр Когут.

В частности, в марте 2020 года запланирован старт 4G Internet на первых станциях метро, а именно: а) “Академгородок”, “Житомирская”, “Святошин”; б) “Сырец”, “Дорогожичи”; в) “Героев Днепра”, “Минская”, “Оболонь”. В конце 2020-начале 2021 – на всех станциях и тоннелях.