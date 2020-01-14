На первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов "кнопкодавили".

Об этом сообщает движение “Честно”.

Так, во время регистрации народных депутатов нардеп Вадим Новинский нажал кнопку на своем месте, а после того нажал кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подошел к месту, однако на табло голосования системы “Рада” видно, что кнопку “за” на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Оба “кнопкодава” – члены партии “Оппозиционный блок”, которая на данный момент не представлена в Парламенте, поэтому и Новинский, и Шпенов являются внефракционными.