Об этом сообщает движение “Честно”.
Так, во время регистрации народных депутатов нардеп Вадим Новинский нажал кнопку на своем месте, а после того нажал кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подошел к месту, однако на табло голосования системы “Рада” видно, что кнопку “за” на пульте Магомедова уже нажали.
В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.
Оба “кнопкодава” – члены партии “Оппозиционный блок”, которая на данный момент не представлена в Парламенте, поэтому и Новинский, и Шпенов являются внефракционными.
- 13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за “кнопкодавство”.