Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
“Сейчас есть только два формата. Первый формат – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и осуществляет дистанционное изучение ситуации в Крыму, Миссия ООН в Украине делает дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат – двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма. А мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где, подобно тому, как в нормандском формате, происходил бы разговор по Крыму”, – говорит Кулеба.
При этом, по словам вице-премьера, в Украине понимают, что Россия будет выступать против подобных инициатив.
“Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что для начала нам нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить. Потому что нам нужно дискутировать, нам нужна рефлексия относительно того, каким будет путь к деоккупации Крыма”, – сказал он.
По мнению Кулебы, в конечном итоге деоккупация полуострова все-таки произойдет и Украина должна быть к этому полностью готова.
“Над этим мы должны ежедневно работать. И в этой логике этот формат – также часть истории. По большому счету, на первом этапе нам даже не нужна Россия в этом формате, потому что нам нужно понимание, что делаем мы и международное сообщество в этой ситуации”, – заявил он.
- 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- Глава оккупационной “власти” Крыма Сергей Аксенов отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции против оккупации полуострова. В частности, он заявил, что никто, в том числе ООН, “не может запретить России” продолжать оккупацию полуострова и иметь сколько войск и военной техники, сколько захочется.