Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что на первом этапе международных переговоров по Крыму участие России не нужно.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Сейчас есть только два формата. Первый формат – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и осуществляет дистанционное изучение ситуации в Крыму, Миссия ООН в Украине делает дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат – двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма. А мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где, подобно тому, как в нормандском формате, происходил бы разговор по Крыму”, – говорит Кулеба.

При этом, по словам вице-премьера, в Украине понимают, что Россия будет выступать против подобных инициатив.

“Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что для начала нам нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить. Потому что нам нужно дискутировать, нам нужна рефлексия относительно того, каким будет путь к деоккупации Крыма”, – сказал он.

По мнению Кулебы, в конечном итоге деоккупация полуострова все-таки произойдет и Украина должна быть к этому полностью готова.

“Над этим мы должны ежедневно работать. И в этой логике этот формат – также часть истории. По большому счету, на первом этапе нам даже не нужна Россия в этом формате, потому что нам нужно понимание, что делаем мы и международное сообщество в этой ситуации”, – заявил он.