Об этом пишет France24.

По данным правительственной организации Meteo France, в некоторых районах за 24 часа было зафиксировано 450 мм осадков, что эквивалентно почти четырем месяцам дождей в это время года.

Директор службы гражданской защиты Жереми Круншан отметил, что на данный момент выпало больше осадков, чем 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения в Каннах и окрестностях погибло 20 человек.

По данным издания The Telegraph, в результате шторма, по крайней мере, один человек погиб, и одиннадцать человек пропали без вести.

Власти заявили, что наводнение за ночь повредило дома, мосты и дороги в горном регионе Приморских Альп, недалеко от границы с Италией.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уточнил, что разрушены или серьезно повреждены более 100 домов.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.

The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020