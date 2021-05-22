Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Бомба вибухнула, в кінці мітингу, проведеного в місті Чаман недалеко від афганського кордону в провінції Белуджистан, коли люди вже розходилися.
В результаті вибуху також було поранено Маулана Абдул Кадір Луні, священнослужителя і лідера релігійної партії, яка в минулому підтримувала бойовиків афганських талібів.
Багата на корисні копалини провінція, що межує з Іраном і Афганістаном, довгий час здригалася від повстання націоналістів, які прагнуть отримати велику частку прибутку від експлуатації регіональних ресурсів.
Серед їхніх опонентів були ісламістські бойовики, пов’язані з афганським і місцевим Талібаном, а також з угрупованням “Ісламська держава”.
- Напередодні в Кабулі (Афганістан) відбувся новий вибух на окраїні міста, в результаті якого загинули 12 осіб, які прийшли в мечеть на п’ятничну молитву. Ще 15 осіб поранено.