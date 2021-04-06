Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Сборы проводятся для “формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач… по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ (диверсионно-разведывательными группами, – ред.) в приграничных районах страны”.

“Целью сборов является наращивание возможностей подразделений территориальной обороны к выполнению определенных им задач”, – отмечается в сообщении.

Основные цели сборов – совершенствование умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению следующих задач на реальных объектах:

• охрана и защита административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

• выполнение задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усиление охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

• борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Как известно, войска территориальной обороны – резервный компонент Вооруженных Сил Украины, предназначенный для территориальной обороны. Комплектование подразделений территориальной обороны в особый период осуществляется резервистами и военнообязанными.

Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.