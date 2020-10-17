Об этом сообщает AP.
В этом регионе на сегодня фиксируют около 2 тысяч новых случаев заражения в сутки.
По этой причине принято решение ввести ограничения, касающиеся обслуживания клиентов в барах и продажи алкоголя, запрета контактных видов спорта и закрытия игровых залов. Согласно новым правилам, с 18:00 в барах разрешается обслуживать клиентов только за столиками. Запрещено продавать алкоголь на вынос. На улице запрещено собираться группами и распивать спиртное.
Общеобразовательные школы должны перейти на смешанную форму обучения.
Другой наиболее пострадавший регион Италии, южная Кампания, принял аналогичные меры. Там еще на две недели закроют школы.
- В Министерстве здравоохранения заявили, что введение жесткого локдауна – это резервный вариант. Его рассмотрят, только если нельзя будет ограничиться более мягкими мерами. Украинская система здравоохранения может справиться и при показателе в 10 тысяч случаев в сутки.