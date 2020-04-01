В иске против популярной онлайн платформы для видеозвонков Zoom Video Communications утверждается, что компания незаконно делится с Facebook персональными данными своих пользователей.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Иск подан в федеральный суд штата Калифорния пользователями Zoom. Они обвиняют компанию в распространении личной информации миллионов клиентов. В иске сказано, что Zoom передает третьим лицам информацию без согласия своих клиентов, в частности компании Facebook.

Сообщается, что эти данные включают в себя, какой телефон используется во время видеосвязи, лицо пользователя, и уникальный идентификатор рекламодателя и так далее.

“Уникальный рекламный идентификатор позволяет компаниям ориентировать пользователя на рекламу. Эта информация отправляется на Facebook Zoom независимо от того, есть ли у пользователя учетная запись на Facebook”, – говорится в иске.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань рассказал, что обмен данными возник, когда Zoom, предоставил пользователям iOS возможность войти в приложение с помощью своей учетной записи Facebook, и что компания не знала о такой практике до 25 марта.

Отметим, в последние недели Zoom становится все более популярным, поскольку сотни предприятий работают удаленно из-за пандемии коронавируса. В то же время компания стала подвергаться более тщательному изучению своей политики конфиденциальности.