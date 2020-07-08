На пляжах Одессы не рекомендуют купаться

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Одессы.
“По информации ГУ “Одесский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины”, по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.
- Ранее сообщалось, что в Одессе к берегу прибило волнами много водорослей, которые из-за жары начали разлагаться. Это привело к так называемому цветению воды.
- Перед тем стало известно, что на пяти одесских пляжах санитарно-микробиологические показатели не соответствуют нормам.