Covid-19 Украина

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На пляжах Одессы не рекомендуют купаться

На всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям, в связи с этим людям не рекомендуют там купаться.

Среда, 8 июля 2020, 15:35

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Одессы.

“По информации ГУ “Одесский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины”, по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Теги: МОЗ, Одесса, пляж, море

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