Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили в спасательной службе, 29 августа в 08:30 во время тренировочного погружения специалисты спасательно-водолазной станции на центральном городском пляже Черноморска на расстоянии 30 м от берега обнаружили в воде металлический предмет, похожий на мину.

Специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования областного управления ГСЧС, которые прибыли на вызов, обследовали акваторию и идентифицировали предмет как морскую донную мину времен Второй мировой войны мощностью 200 кг. Вероятно, ее сорвало с якоря и прибило к берегу.

Фото: ГСЧС

Пиротехники изъяли морскую мину из воды, погрузили в спецавтомобиль и с соблюдением всех мер безопасности, в сопровождении полиции транспортировали на полигон, где в 18.30 боеприпас был обезврежен.

К проведению специальных работ привлекались 5 специалистов и 2 единицы специальной техники, отметили в ГСЧС.