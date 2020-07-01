В Одессе к берегу прибило волнами много водорослей, которые из-за жары начали разлагаться. Это привело к так называемому цветению воды.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

“Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна … Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей”, – говорится в сообщении.

Экологи объясняют это тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

Специалисты также предостерегают от употребления морской рыбы, мидий, которые выловлено в одесском прибрежье и причерноморских лиманах, поскольку “ядовитые вещества, которые сопровождают “цветение” морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей”.

В то же время областной лабораторный центр МОЗ сообщил, что морская вода у пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

“В зонах рекреации морского водопользования Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, 13 из них не соответствовали нормативным требованиям. В частности, одесские пляжи на 13 ст. Б.Фонтана, 16 в. Б.Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, “Аркадия”, “Дельфин”, – говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели исследовано 9 проб морской воды, все они отвечали гигиеническим требованиям.