На военном полигоне "Широкий лан" (Николаевская область) произошел пожар, в результате которого пострадал военнослужащий.

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел 31 декабря 2019 года в палаточном городке.

“31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки”, – сказано в сообщении.

В результате пожара один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту проводится служебное расследование.

Полигон “Широкий лан” – общевойсковой полигон первой категории, расположенный на юге Украины, в Николаевской области, в 40 км от города Николаева.

Этот полигон является одним из двух в Украине (вместе с Яворовским), которые подходят для проведения международных военных учений. Он неоднократно использовался как место проведения наземной фазы международных учений “Си Бриз”.