Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Инцидент произошел 31 декабря 2019 года в палаточном городке.
“31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело три палатки”, – сказано в сообщении.
В результате пожара один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.
По данному факту проводится служебное расследование.
Полигон “Широкий лан” – общевойсковой полигон первой категории, расположенный на юге Украины, в Николаевской области, в 40 км от города Николаева.
Этот полигон является одним из двух в Украине (вместе с Яворовским), которые подходят для проведения международных военных учений. Он неоднократно использовался как место проведения наземной фазы международных учений “Си Бриз”.
- Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при строительстве лагерного городка на территории полигона “Широкий лан” в Николаевской области.