Об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы, майор Эльжбета Пикор.
По ее словам подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.
Они также представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше.
“Поскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка их показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы сознались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза”, – отметила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы.
Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.
Отмечается, что это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.
- Ранее в Донецкой области разоблачили межрегиональную группу по изготовлению и продаже фальшивых паспортов Евросоюза. Их продавали людям, желающим работать за рубежом.