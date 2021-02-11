На польско-украинской границе в течение нескольких дней задержали более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше.

Об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы, майор Эльжбета Пикор.

По ее словам подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

Они также представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше.

“Поскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка их показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы сознались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза”, – отметила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

Отмечается, что это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.