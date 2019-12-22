На польско-украинской границе образовались большие очереди

На польско-украинской границе в направлении въезда в Украину образовались большие очереди из автомобилей и автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

“В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска “Краковец-Корчева” и “Шегини-Медика”.

“Основной причиной такого накопления является то, что наши соотечественники, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой. Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска”, – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5 – 2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ППр “Шегини” за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, через ППр “Краковец” последовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров.

“Просим прощения за временные неудобства и рекомендуем мониторить ситуацию на официальных Интернет-ресурсах украинской и польской пограничных служб и выбирать для путешествия менее загруженные пункты пропуска”, – резюмировали в ГПСУ.