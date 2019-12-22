На польско-украинской границе образовались большие очереди

22:22 Порошенко напомнил о достижениях украинских дипломатов
21:59 В МИД Польши обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
20:55 В США в масштабном ДТП столкнулись более 35 авто
20:19 Австрийская авиакомпания ввела проездной билет на рейсы по Европе
19:57 Порошенко требует немедленно созвать СНБО через газовый протокол
19:28 Макрон отказался от президентской пенсии
18:24 Милованов похвастался, что школе, которая учила «слуг народа», выдали новую лицензию
18:07 В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак во время стрельб полицейских
17:57 Львовские таможенники наладили преступную схему растаможивания грузовиков
17:43 Четыре поколения королевской семьи вместе приготовили рождественский пудинг
15:56 Полиция помогла жителю Днепра, который ушел с корпоратива в нижнем белье
15:22 На Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Riffmaster, Кузьменко и Дугарь
14:53 В «Слуге народа» не понимают, зачем Зеленского позвали на брифинг по убийству Шеремета
14:42 Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод
14:04 С 2020 года украинских военных начнут обучать английскому языку
13:47 Супрун рассказала, как алкоголь влияет на риски появления рака
12:57 В Хорватии проходит первый тур президентских выборов
11:31 Украинские музыканты выступили в поддержку Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь
Партнерский материал
10:31 С 6 июня по 10 октября в Бюдельсдорфе Украина будет участвовать в выставке современного искусства NordArt 2020
09:57 В Киеве 22 декабря перекроют ряд улиц для проведения парада
09:18 В Нотр-Даме впервые за 200 лет не будет проведена рождественская месса
08:52 Сегодня Украину накроют дожди
08:22 Сегодня иудеи всего мира отмечают Хануку
07:57 Facebook не будет использовать номера телефонов, предоставленные для двухфакторной аутентификации
07:31 В американских ВМС запретили использовать приложение TikTok
07:09 Сегодня день зимнего солнцестояния
03:28 Бэнкси создал рождественскую инсталляцию в Вифлееме с дырой от снаряда

На польско-украинской границе образовались большие очереди

На польско-украинской границе в направлении въезда в Украину образовались большие очереди из автомобилей и автобусов.

Воскресенье, 22 декабря 2019, 17:00

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

“В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска “Краковец-Корчева” и “Шегини-Медика”.

“Основной причиной такого накопления является то, что наши соотечественники, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой. Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска”, – пояснили в пресс-службе.

В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5 – 2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ППр “Шегини” за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, через ППр “Краковец” последовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров.

“Просим прощения за временные неудобства и рекомендуем мониторить ситуацию на официальных Интернет-ресурсах украинской и польской пограничных служб и выбирать для путешествия менее загруженные пункты пропуска”, – резюмировали в ГПСУ.

  • В аэропорту “Борисполь” сотрудники Госпогранслужбы не пустили на территорию Украины российского актера, который прибыл для участия в кастинге.
Теги: свята, Польша, Украина

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!