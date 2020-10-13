Об этом сообщает местное издание “Полтавщина“.

Издание опубликовало письмо, подписанное Свириденко, направленное в неназванную государственную компанию.

Полтавская областная клиническая инфекционная больница, которую возглавляет Свириденко, — больница первой волны медучреждений, принимающих пациентов с коронавирусом.

В обращении главврач просит предоставить в виде благотворительной помощи разные расходные материалы, необходимые для лечения больных COVID-19.

Кроме антисептиков и средств индивидуальной защиты в перечне можно увидеть и пакеты для мусора, мыло, салфетки, бумагу для печати и тому подобное.

Источник, который предоставил это письмо, отметил, что после того, как обращение было направлено, руководство медучреждения посоветовало собрать определенную сумму средств на приобретение указанных товаров врачам самостоятельно.

В областном департаменте здравоохранения в комментарии изданию отметили, что это письмо — не единственное, такие обращения посылают и из других больниц: средств из Национальной службы здоровья Украины на все нужды не хватает.

Заметим, по состоянию на 13 октября в Полтаве 2486 подтвержденных случаев COVID-19, более 600 пациентов уже выздоровели. На стационарном лечении, по данным Департамента здравоохранения и социального развития, находится 90 человек. Количество больных в регионе растет стремительно — 13 октября Полтавская область была в перечне областей, где обнаружено наибольшее количество больных. Сейчас Полтава находится в “оранжевой” карантинной зоне.