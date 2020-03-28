Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов в Facebook.
По его словам, больной коронавирусом является женщина. Ее состояние удовлетворительное, она находится в больнице. Контактировала с дочерью, которая вернулась из Польши. У дочки отрицательный экспресс-тест.
Синегубов отметил, что сейчас устанавливаются люди, с кем женщина имела контакт, чтобы всем обеспечить самоизоляцию.
“Сейчас в области 2 подозрения: Полтава и Кременчуг. Семь подозрений были сняты”, – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. Положительный экспресс-тест виявили в Кременчуге.
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