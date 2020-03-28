В Кременчуге лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов в Facebook.

По его словам, больной коронавирусом является женщина. Ее состояние удовлетворительное, она находится в больнице. Контактировала с дочерью, которая вернулась из Польши. У дочки отрицательный экспресс-тест.

Синегубов отметил, что сейчас устанавливаются люди, с кем женщина имела контакт, чтобы всем обеспечить самоизоляцию.

“Сейчас в области 2 подозрения: Полтава и Кременчуг. Семь подозрений были сняты”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. Положительный экспресс-тест виявили в Кременчуге.

В Украине подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных.

В Киеве коронавирус подтвердилиуже у 74 человек.