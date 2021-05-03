Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
За допомогою до поліції Полтавщини 5 березня звернувся 41-річний журналіст. Встановлено, що він фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро. Один із чоловіків, який імовірно причетний до браконьєрства, спричинив потерпілому тілесні ушкодження.
“У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу причетну до скоєного та всі обставини події. Свідків опитано та вилучено всі необхідні речові докази”, – повідомив начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції Араік Кочкадамян.
Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду, який має визначити ступінь вини фігуранта та обрати вид покарання.
У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
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