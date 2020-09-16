Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует внести изменения в состав совета Национального банка и рассмотреть ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут работу с объявлений, выступлений и предложений от фракций и групп.

В дальнейшем будет рассмотрен закон о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте (с предложениями президента).

К рассмотрению запланирован проект постановления об изменениях в составе совета Национального банка Украины.

Повторное второе чтение в Раде должен пройти законопроект “О разведке”.

Кроме того, во втором чтении нардепы собираются рассматривать законопроект “Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины”.

Также в повестке есть проект закона о внесении изменений в закон Украины “О высшем образовании” (относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства). Данный документ может ограничить употребление украинского языка.

Народные избранники планируют обсудить законопроекты относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии).