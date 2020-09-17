Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд документов, в том числе об электронной торговле лекарствами и пластиковых пакетах.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы рассмотрят во втором чтении законопроекты: об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами; об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, народные избранники вновь попытаются назначить представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты: об изменениях в госбюджет-2020 (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостов); об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины; а также о разведке.

Кроме того, Рада намерена определиться относительно предоставления после рождения ребенка единовременной натуральной помощи “пакет малыша”.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности.