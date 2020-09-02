Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.
Так, нардепы рассмотрят законопроекты о создании военно-гражданских администраций, а также относительно образования и ликвидации райгосадминистраций в связи с ликвидацией районов.
В повестку дня включены законопроекты о внесении изменений в законодательство относительно электрического транспорта в Украине, а также по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии.
Повестка дня предусматривает и рассмотрение законопроекта “О Бюро экономической безопасности”.
Рада также планирует рассмотреть вопросы ратификации: в частности, договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц и с Канадой – о совместном производстве аудиовизуальных произведений.
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