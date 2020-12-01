Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует включить в повестку дня законопроекты о поддержке бизнеса в условиях карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут работу с объявлений и предложений.

В дальнейшем запланирован к повторному рассмотрению законопроект “Об электронных коммуникациях”, который ранее был ветирован президентом Владимиром Зеленским.

Нардепы планируют включить в повестку дня законопроекты о поддержке бизнеса в период карантина, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским (планируется принять решения о сокращении срока для внесения альтернативных документов).

К первому чтению предложены законопроекты: по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком, а также по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи.

Также нардепы должны рассмотреть законопроекты: о Бюро экономической безопасности Украины; об усилении ответственности за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах; о концессии; о социальной защите населения в период карантина.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.