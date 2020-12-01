Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начнут работу с объявлений и предложений.
В дальнейшем запланирован к повторному рассмотрению законопроект “Об электронных коммуникациях”, который ранее был ветирован президентом Владимиром Зеленским.
Нардепы планируют включить в повестку дня законопроекты о поддержке бизнеса в период карантина, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским (планируется принять решения о сокращении срока для внесения альтернативных документов).
К первому чтению предложены законопроекты: по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком, а также по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи.
Также нардепы должны рассмотреть законопроекты: о Бюро экономической безопасности Украины; об усилении ответственности за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах; о концессии; о социальной защите населения в период карантина.
Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.
- 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Парламент три законопроекта, касающиеся поддержки бизнеса во время действия карантина. #Буквы рассказывали, что предлагает президент