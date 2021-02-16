Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, в том числе об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения и ложное минирование.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, заседание начнется с выступлений и объявлений нардепов.

После этого Рада планирует рассмотреть проект постановления об обращении к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма и Севастополя, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и по освобождению политических заключенных.

В первом чтении нардепы должны рассмотреть законопроекты: о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения; относительно регулирования хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществамии и фторированными парниковыми газами; по срокам установки счетчиков потребителям природного газа.

Рада планирует определиться относительно увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также по усилению наказания за ложное минирование.

Во втором чтении предлагается рассмотреть законопроект о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Есть в повестке дня и проекты законов о частной детективной деятельности и по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.