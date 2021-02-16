Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, заседание начнется с выступлений и объявлений нардепов.
После этого Рада планирует рассмотреть проект постановления об обращении к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма и Севастополя, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и по освобождению политических заключенных.
В первом чтении нардепы должны рассмотреть законопроекты: о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения; относительно регулирования хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществамии и фторированными парниковыми газами; по срокам установки счетчиков потребителям природного газа.
Рада планирует определиться относительно увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также по усилению наказания за ложное минирование.
Во втором чтении предлагается рассмотреть законопроект о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.
Есть в повестке дня и проекты законов о частной детективной деятельности и по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.
- Народные депутаты на этой неделе рассмотрят законопроекты по легализации гражданского оружия, усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о поддержке легкой промышленности.