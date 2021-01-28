Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, в начале заседания ожидается отчет НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) по реформам на рынке электрической энергии и природного газа, а также тарифной политике.
В первом чтении будет рассмотрен законопроект о праве Правительства регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.
Кроме того, в повестку дня включили зарегистрированный накануне проект постановления, которым предлагается вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.
Нардепы также рассмотрят документ о Бюро экономической безопасности Украины.
Запланирован к рассмотрению и законопроект о внесении изменений в закон “О Службе безопасности Украины”.
Парламент также планирует рассмотреть во втором чтении ужесточение наказания за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
В повестке дня есть вопросы введения электронной трудовой книжки и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса COVID-19.
- Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. 27 января нардепы зарегистрировали проект постановления, которым предлагается вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.
- 18 января Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.
- 20 января в Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать уже не будут.