Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд документов – среди которых законопроект о создании Бюро экономической безопасности и постановление по тарифам.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, в начале заседания ожидается отчет НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) по реформам на рынке электрической энергии и природного газа, а также тарифной политике.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о праве Правительства регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.

Кроме того, в повестку дня включили зарегистрированный накануне проект постановления, которым предлагается вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии за первые 100 кВт/ч.

Нардепы также рассмотрят документ о Бюро экономической безопасности Украины.

Запланирован к рассмотрению и законопроект о внесении изменений в закон “О Службе безопасности Украины”.

Парламент также планирует рассмотреть во втором чтении ужесточение наказания за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

В повестке дня есть вопросы введения электронной трудовой книжки и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса COVID-19.