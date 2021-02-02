Сегодня в Верховной Раде Украины IX созыва стартует пятая сессия. К рассмотрению запланированы ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон “Об общественном телевидении и радиовещании Украины” относительно “устранения коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами”.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Республики Никарагуа.

Нардепы также рассмотрят в первом чтении: изменения в Воздушный кодекс Украины относительно законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации; относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Ко второму чтению запланированы проекты законов: о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями; усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.