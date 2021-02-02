Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон “Об общественном телевидении и радиовещании Украины” относительно “устранения коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами”.
Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Республики Никарагуа.
Нардепы также рассмотрят в первом чтении: изменения в Воздушный кодекс Украины относительно законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации; относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.
Ко второму чтению запланированы проекты законов: о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями; усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
- Накануне сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес в Парламент постановление №4689 о введении санкций против Никарагуа.