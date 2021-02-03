Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, во втором чтении планируется рассмотреть документ “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” (относительно частных домашних работников и местного персонала иностранных диппредставительств).
К первому чтению предложены проекты законов о поддержке развития отечественных отраслей недропользования, а также об увеличении административной ответственности за совершение домашнего насилия.
В повторном первом чтении предлагается рассмотреть документ о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Кроме того, нардепы должны определиться относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.
Есть в повестке дня и законопроект об электронных трудовых книжках, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса.
- Народные депутаты от “Слуги народа” сегодня с самого утра заблокировали трибуну и подходы к президиуму в зале заседаний Верховной Рады. Это было сделано, вероятно, для того, чтобы работу Парламента не заблокировали нардепы от “Оппозиционной платформы – За життя” (ОПЗЖ) из-за вчерашних санкций против трех телеканалов.