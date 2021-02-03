Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, среди которых законодательные инициативы об ответственности за домашнее насилие и трудовых книжках.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, во втором чтении планируется рассмотреть документ “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” (относительно частных домашних работников и местного персонала иностранных диппредставительств).

К первому чтению предложены проекты законов о поддержке развития отечественных отраслей недропользования, а также об увеличении административной ответственности за совершение домашнего насилия.

В повторном первом чтении предлагается рассмотреть документ о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Кроме того, нардепы должны определиться относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Есть в повестке дня и законопроект об электронных трудовых книжках, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса.