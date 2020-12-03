Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, а также об обеспечении качества учебной литературы.
Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности и о внутреннем водном транспорте.
Кроме того, в повестку дня включили законопроекты об усилении ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица.
Есть в повестке дня и проекты законов о системе общественного здоровья, а также о правилах отбывания административного ареста.
Помимо этого, нардепы намерены определиться: относительно снятия возрастных ограничений для работы на госслужбе; по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
- Ранее сообщалось, что Украина может потерять 600 млн евро макрофинансовой помощи, если не примет закон о внутреннем водном транспорте.