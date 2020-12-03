Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд законопроектов, среди которых вопросы водного транспорта и ответственности за подделку документов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, а также об обеспечении качества учебной литературы.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности и о внутреннем водном транспорте.

Кроме того, в повестку дня включили законопроекты об усилении ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица.

Есть в повестке дня и проекты законов о системе общественного здоровья, а также о правилах отбывания административного ареста.

Помимо этого, нардепы намерены определиться: относительно снятия возрастных ограничений для работы на госслужбе; по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.