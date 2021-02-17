Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд документов, среди которых – заявление о Революции Достоинства.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, вначале депутаты выступят с заявлениями и объявлениями.

Впоследствии нардепы должны рассмотреть проект постановления “О заявлении Верховной Рады в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства”.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект о внесении изменений в закон “О высшем образовании” относительно продления срока завершения подготовки кандидатов и докторов наук.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект “О частной детективной деятельности”.

Во втором чтении нардепы должны рассмотреть проект закона относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (за ложное минирование).

Кроме того, запланировано рассмотрение вопроса о решении Комитета по вопросам регламента, депутатской этики о высказываниях нардепа Сергея Рудыка на пленарном заседании 28 января.