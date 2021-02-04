Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начнут работу с рассмотрения во втором чтении законопроекта о финансовом лизинге.
В дальнейшем запланированы к рассмотрению в первом чтении проекты законов о большой приватизации и возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы.
Для второго чтения предложены законопроекты по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей, “О государственной службе” и о ветеринарной медицине.
Есть в повестке дня и проекты законов: о системе общественного здоровья; об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств; о детенизации производства сельскохозяйственной продукции; о командировке полицейских в органы государственной власти, учреждения, организации; о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина; о совершенствовании правового регулирования дистанционной работы.
Нардепы также рассмотрят законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронной форме (о переходе с бумажного на электронный вариант трудовых книжек).
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на продажу.