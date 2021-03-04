Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, сначала нардепы рассмотрят изменения в закон об игорном бизнесе.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты: об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории АР Крым и города Севастополя; по предотвращению чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий госнадзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде.

К первому чтению предложены проекты законов: о внесении изменений в закон “О рекламе” относительно противодействия дискриминации по признаку пола; об энергетической эффективности; о деятельности Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации; о внесении изменений в некоторые законы относительно отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Есть в повестке дня и два законопроекта об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть процедуру представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз, а также документ о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Также на повестке дня есть проекты законов: о государственной регистрации геномной информации человека; о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.