Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Кроме того, нардепы планируют рассмотреть законопроекты относительно кандидатского резерва с поправками от президента, об уточнении отдельных избирательных процедур, а также внести изменения в госбюджет на 2020 год по восстановлению аварийных мостов.
Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии и внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно предоставления госгарантий на портфельной основе.
- 3 июля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает создание “кандидатского резерва” государственных служащих. Впоследствии его ветировал президент Владимир Зеленский.