Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект "О Бюро экономической безопасности".

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть законопроекты относительно кандидатского резерва с поправками от президента, об уточнении отдельных избирательных процедур, а также внести изменения в госбюджет на 2020 год по восстановлению аварийных мостов.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии и внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно предоставления госгарантий на портфельной основе.