Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, нардепы начнут работу с часа вопросов к Правительству, в рамках которого заслушают министра социальной политики Марину Лазебную.
Также депутаты смогут задать вопросы премьеру Денису Шмыгалю.
В дальнейшем Рада рассмотрит законопроект, который позволит использовать в экстренном режиме вакцины, которые еще не прошли все стадии клинических испытаний.
Также нардепы намерены обсудить постановление о премиях для абитуриентов, которые сдали ВНО на “отлично”.
Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается документ об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.
Стоит отметить, что сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закроет четвертую сессию девятого созыва ВР.
- Накануне Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается регистрировать вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований.