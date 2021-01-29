Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании заслушает членов Правительства, а также рассмотрит ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут работу с часа вопросов к Правительству, в рамках которого заслушают министра социальной политики Марину Лазебную.

Также депутаты смогут задать вопросы премьеру Денису Шмыгалю.

В дальнейшем Рада рассмотрит законопроект, который позволит использовать в экстренном режиме вакцины, которые еще не прошли все стадии клинических испытаний.

Также нардепы намерены обсудить постановление о премиях для абитуриентов, которые сдали ВНО на “отлично”.

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается документ об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Стоит отметить, что сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закроет четвертую сессию девятого созыва ВР.