У вівторок, 13 квітня, у Верховній Раді України відбудуться одразу три засідання, з яких два позачергові.

Про це свідчить порядок денний засідання.

На черговому засіданні ВР, яке розпочнеться о 10:00, нардепи продовжать розглядати правки до законопроєкту про “земельну децентралізацію”.

Йдеться про проєкт закону №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. За тиждень нардепи встигли розглянути 1046 із них.

Перше позачергове засідання розпочнеться о 16:00. Воно стосуватиметься тарифів і було скликане на вимогу 153 народних депутатів.

На ньому планується розглянути 4 проєкти постанов та 1 законопроєкт, що стосуються:

• повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (№ 4590);

• скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (№ 4609);

• звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (№ 4587);

• врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (№ 4576);

• вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (№ 4042).

Друге позачергове засідання заплановане на 17:30 і було скликане на вимогу 153 народних депутатів.

До порядку денного внесено:

• законопроєкти 4475, 4398, 4399 щодо реструктуризації валютних споживчих кредитів – усі три розглядатимуть у другому читанні;

• законопроєкт 5308 щодо об’єднання Державної іпотечної установи і “Української фінансової житлової компанії” (Укрфінжитло). Ним також пропонується внести зміни до держбюджету та випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень;

• питання завершення 2020/2021 навчального року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (№ 5014);

• проєкт закону щодо удосконалення процедур оборонного планування (№ 4210).