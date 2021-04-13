Про це свідчить порядок денний засідання.
На черговому засіданні ВР, яке розпочнеться о 10:00, нардепи продовжать розглядати правки до законопроєкту про “земельну децентралізацію”.
Йдеться про проєкт закону №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.
Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.
До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. За тиждень нардепи встигли розглянути 1046 із них.
Перше позачергове засідання розпочнеться о 16:00. Воно стосуватиметься тарифів і було скликане на вимогу 153 народних депутатів.
На ньому планується розглянути 4 проєкти постанов та 1 законопроєкт, що стосуються:
• повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (№ 4590);
• скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (№ 4609);
• звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (№ 4587);
• врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (№ 4576);
• вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет (№ 4042).
Друге позачергове засідання заплановане на 17:30 і було скликане на вимогу 153 народних депутатів.
До порядку денного внесено:
• законопроєкти 4475, 4398, 4399 щодо реструктуризації валютних споживчих кредитів – усі три розглядатимуть у другому читанні;
• законопроєкт 5308 щодо об’єднання Державної іпотечної установи і “Української фінансової житлової компанії” (Укрфінжитло). Ним також пропонується внести зміни до держбюджету та випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень;
• питання завершення 2020/2021 навчального року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (№ 5014);
• проєкт закону щодо удосконалення процедур оборонного планування (№ 4210).
- Лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією коронавірусу.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Того ж дня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт щодо підтримки громадян і бізнесу, які зазнають втрат через обмеження “червоної” зони карантину (виплати їм по 8000 грн). Також був ухвалений у першому читанні законопроєкт про податкову амністію.
- Крім того, Верховна Рада підтримала постанову “про засудження” акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.