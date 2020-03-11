Об этом сообщается в материале американского издания Vice News.

В частности, в одном из видео под названием “Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan” показан якобы агент, расследующий обстановку в заброшенном Ухане.

“Он тяжело дышит, его сердце стучит, и голос, исходящий из его рации, пытается и не может заставить его ответить. Внезапно происходит короткая драка, и женщина в больничном халате прыгает на него, вытаскивает его пенис из дыры в чистом костюме и бессловесно занимается с ним сексом”, – говорится в статье.

Таким образом в мире появилось “коронавирусное” порно. В данный момент поиск по запросу “коронавирус” на Pornhub показывает 112 видео, содержащие в заголовке такое слово.

В свою очередь на порноресурсе xHamster можно найти только четыре видео по такому запросу.

“Я думаю, что к COVID-19 тематическому порно притягиваются такие же люди, как те, которые боятся тени, но притягиваются к фильмам ужасов. COVID-19 – это что-то, что приносит страх и загадку почти всем в мире прямо сейчас. Вы должны уметь что-то чувствовать, и какой лучший способ заставить вас чувствовать что-то, чем глобальный кризис”, – считает официальный представитель порноресурса Алекс Хокинс.