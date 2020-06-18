Об этом Порошенко заявил перед началом заседания в Печерском суде Киева, сообщает корреспондент #Букв.
“Оказывается, они (ГБР) завели на меня еще одно дело – “за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины.
“Кому служат эти соратники? Разве Украине? Разве украинцам? Или они рассчитывают, что это им просто так сойдет?” – сказал Порошенко.
После этих слов люди стали скандировать: “Ганьба!”
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Стоит отметить, что поддержать Петра Порошенко пришло несколько тысяч человек.
Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давления на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.
Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
Под здание суда приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко.
- Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.