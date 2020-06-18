Государственное бюро расследований (ГБР) завело на пятого Президента Петра Порошенко дело "за разжигание межрелигиозной розни" из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом Порошенко заявил перед началом заседания в Печерском суде Киева, сообщает корреспондент #Букв.

“Оказывается, они (ГБР) завели на меня еще одно дело – “за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создание Православной церкви Украины.

“Кому служат эти соратники? Разве Украине? Разве украинцам? Или они рассчитывают, что это им просто так сойдет?” – сказал Порошенко.

После этих слов люди стали скандировать: “Ганьба!”

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Стоит отметить, что поддержать Петра Порошенко пришло несколько тысяч человек.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давления на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Под здание суда приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко.