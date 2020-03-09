Об этом сообщает агентство Reuters.
Свидетели происшествия сообщили журналистам, что нападение произошло возле северного въезда на мост Кобер, который соединяет северный Хартум и центр города, где расположен офис Хамдука. По их словам, конвой премьер-министра атаковали сверху.
“Я видел момент взрыва и удара, и удар был с высокого здания”, — сказал один из свидетелей.
Государственное радио сообщило, что авто премьер-министра было поражено выстрелами и снарядом, а государственное телевидение заявило, что в него попала бомба.
Сам Хамдук сказал, что он “в хорошей форме” и произошедшее станет для него “дополнительным толчком к колесу перемен в Судане”. В заявлении правительства говорится, что один из членов окружения Хамдука получил легкие ранения.
Совет безопасности Судана осудил попытку убийства премьер-министра Абдаллы Хамдука. Совет заявил, что будет добиваться помощи со стороны дружественных стран для выявления тех, кто принимал участие в этом, и привлечения их к ответственности.
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