Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои услуги злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты”, – сказано в сообщении.
В СБУ добавили, что клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в мае личная информация миллионов украинцев оказалась в открытом доступе. Сначала в этом обвинили приложение “Дия”, однако впоследствии силовики заявили: к утечке баз данных могут быть причастны должностные лица Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Неперсональные данные: кто слил информацию о миллионах украинцев”.