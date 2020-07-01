Служба безопастности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои услуги злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты”, – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины.