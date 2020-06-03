Фотографии опубликовало Гринявское лесное хозяйство в Facebook.
В лесах для смереки оптимальные условия для роста. Она может достигать возраста в 500-600 лет, высоты в 60 метров. Обычно смерека опыляется в мае. Семена созревают в год опыления.
Мужские шишечки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещены на концах прошлогодних побегов. Женские шишечки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещены на концах молодых веточек.
Фото: Гринявское лесное хозяйство
- В апреле в парке “Киото”, который простирается параллельно улице Киото между станциями метрополитена Черниговская и Лесная в Киеве, зацвели сакуры. Даже в будний день в парке можно встретить десятки прогуливающихся людей, многие из них делают фото на память.