В Ивано-Франковской области зацвела смерека (подвид ели - Picea abies). Это происходит раз в 7-10 лет.

Фотографии опубликовало Гринявское лесное хозяйство в Facebook.

В лесах для смереки оптимальные условия для роста. Она может достигать возраста в 500-600 лет, высоты в 60 метров. Обычно смерека опыляется в мае. Семена созревают в год опыления.

Мужские шишечки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещены на концах прошлогодних побегов. Женские шишечки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещены на концах молодых веточек.

Фото: Гринявское лесное хозяйство