Жителей села Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области начали массово госпитализировать после празднования, на котором был больной коронавирусом. На данный момент госпитализированы 20 человек.

Об этом рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук, сообщает “Суспільне”.

“Несмотря на карантин, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный инфицированный посетитель. Ну и оттуда такая вспышка. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц из-за защиты персональных данных”, – рассказал Савчук.

Работники эпидемиологической службы, установив круг контактных лиц, обнаружили, что кроме односельчан, на праздновании также были жители других населенных пунктов. Методом ПЦР-диагностики у людей был подтвержден коронавирус. Сейчас они лечатся в Долинской центральной районной больнице.

“Специалисты Долинского филиала провели дезинфекционные мероприятия. Продолжаем устанавливать причастных для возможного выявления как можно больше людей, которые еще не обратились за медицинской помощью, но могут инфицировать других”, – добавил главный санитарный врач области.

Кроме того, заместитель главы областной государственной администрации Мария Савка сообщила, что в Долинскую многопрофильную больницу состоянию на 11:00 12 мая госпитализировали 20 жителей из села Княжолука. Госпитализацию начали 30-го апреля, тогда с подозрением на COVID-19 в медучреждение привезли первого пациента.