Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.

“Сегодня в нашей области мы имеем подтвержден 41 случай (коронавируса – ред.), из них 3 – летальные. Вчера было подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, подтвержденный коронавирус. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать дальше”, – сказал он.

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Накануне заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный сообщил, что в Ивано-Франковской области умерла роженица после того, как у нее поднялась температура. Женщина недавно вернулась из Польши.