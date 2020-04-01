Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.
“Сегодня в нашей области мы имеем подтвержден 41 случай (коронавируса – ред.), из них 3 – летальные. Вчера было подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, подтвержденный коронавирус. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать дальше”, – сказал он.
Накануне заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный сообщил, что в Ивано-Франковской области умерла роженица после того, как у нее поднялась температура. Женщина недавно вернулась из Польши.
- В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.