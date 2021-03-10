Офис президента Украины инициировал запуск новой программы "Большая реставрация". Она рассчитана на три года.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм”.

“Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках “Большого строительства”, которая называется “Большая реставрация”. Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия – театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу “Большая реставрация” выделена рекордная сумма в истории Украины – 2 миллиарда гривен”, – заявил Тимошенко.

По его словам, программа направлена ​​на сохранение культурного наследия Украины. Сначала ее планировали реализовать за 1 год, но увеличили дедлайн до трех лет.

“Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые – мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о своей стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу”, – добавил заместитель председателя ОП.

Тимошенко отметил, что программа уже стартовала, а реставрационные работы на некоторых объектах уже ведутся. Темпы ежедневно планируют наращивать.

При этом заместитель Ермака отметил, что на реализацию этой программы выделено рекордный бюджет – 2 млрд гривен.