Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм”.
“Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках “Большого строительства”, которая называется “Большая реставрация”. Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия – театров, замков, музеев, крепостей и так далее. На программу “Большая реставрация” выделена рекордная сумма в истории Украины – 2 миллиарда гривен”, – заявил Тимошенко.
По его словам, программа направлена на сохранение культурного наследия Украины. Сначала ее планировали реализовать за 1 год, но увеличили дедлайн до трех лет.
“Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые – мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о своей стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу”, – добавил заместитель председателя ОП.
Тимошенко отметил, что программа уже стартовала, а реставрационные работы на некоторых объектах уже ведутся. Темпы ежедневно планируют наращивать.
При этом заместитель Ермака отметил, что на реализацию этой программы выделено рекордный бюджет – 2 млрд гривен.
- Ранее сообщалось, что строительная компания ООО “ПБС”, которая входит в орбиту партнера олигарха Коломойского Александра Шевченко, на дорожных подрядах в рамках “Большого строительства” значительно завышала расценки на материалы и работы.