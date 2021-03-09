Строительная компания ООО "ПБС", которая входит в орбиту партнера олигарха Коломойского Александра Шевченко, на дорожных подрядах в рамках "Большого строительства" значительно завышала расценки на материалы и работы.

Об этом во время пресс-конференции рассказала эксперт, член волонтерского десанта Минобороны 2014-2016 годов Нелли Стельмах.

По ее данным, всего на 5 контрактах строительства дорог на Прикарпатье владельцы Буковеля нанесли возможных убытков бюджету на сумму 374 миллионов гривен.

“Мы исследовали вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области и увидели, что доля компании ООО “ПБС” в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении в три раза. Если мы видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания “ПБС”, в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда компания “ПБС” получила более 34% средств публичных договоров. Это то, что отражено в системе “Прозоро”, – говорит експерт.

В частности, общий бюджет закупок через систему “Прозоро” составил 18 млрд гривен. 6,2 млрд получила компания “ПБС”. Кроме того, эта компания получила первую позицию еще в некоторых регионах, включая Закарпатскую область. В этом регионе в прошлом году “ПБС” получила примерно 19% суммы контрактов от общей суммы закупок.

Также эксперт добавила, что цены на материальные ресурсы в сфере строительства дорог по сравнению с прошлым годом почти не выросли, а по некоторым позициям даже упали.

“Но если мы сравним контракты, которые указаны в системе “Прозоро” 2019 и 2020 годов, мы видим, что некоторые позиции выросли в 2,5-3 раза. Если мы сравниваем договор 2019 и договор 2020 года, мы видим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раза, а щиты опалубки почти в 3 раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте – это 18 млн гривен. Если бы наше государство покупало за эти 18 млн гривен кислородные концентраторы, которые очень нужны Ивано-Франковской области, мы могли бы купить где-то 600 концентраторов”, – отметила эксперт.

Она также отметила, что средняя стоимость текущего среднего ремонта километра дорог в Украине в 2020 году составила 11 миллионов 193 тысячи гривен.

“Если мы возьмем контракты “ПБС” в Ивано-Франковской области и увидим средневзвешенную цену, то цена компании “ПБС” больше на 1 миллион и почти 200 тысяч. То есть средневзвешенная цена километра составляет 12 млн 296 тысяч. А таких километров более чем 300”, – говорит госпожа Стельмах.

Народный депутат из фракции “Европейской Солидарности” Мария Ионова отметила, что данная компания связана с Игорем Коломойским.

“Коломойского в США считают самым масштабным коррупционером, который по подтвержденным данным вывел из Украины 5,5 млрд долларов. Это политический партнер президента Зеленского. Это сигнал США не Коломойскому, так как эти процедуры уже идут более года, но это уже сигнал Зеленскому, будет ли он дальше покрывать партнера-олигарха, все эти масштабные коррупционные составляющие, которые касаются различных государственных сфер”, – говорит Ионова.

Депутат Киевсовета от “Европейской Солидарности”, участник войны с Россией Александр Погребиский отметил, что все эти данные будут переданы в правоохранительные органы для расследования.

“Вы увидели сегодня пример на 5 договорах, которые мы исследовали. Эти исследования продолжатся и в дальнейшем. Сейчас Шевченко, который является партнером Коломойского, идет по 87 избирательному округу и тоже баллотируется в ВРУ. Если такие люди будут становиться депутатами ВРУ, то тогда у меня как участника войны, ветерана вопрос, за что мы тогда воюем. Не за безопасность и жизнь наших граждан? Если брать пример, который мы привели сегодня, точно не за безопасность”, – добавил Погребиский.