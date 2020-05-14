Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.
Отмечается, что иск народный депутат Антон Поляков подал против спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетьманцева.
“Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова за ненадлежащую организацию проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)”, – говорится в сообщении.
Поляков также требует признать противоправными действия Гетьманцева во время заседания финансового комитета 30 марта в части включения, рассмотрения и принятия банковского законопроекта.
Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
- 13 марта, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). За документ проголосовали 270 народных депутатов.
- Позже стало известно, что в Раде заблокировали подписание закона о банках. Соответствующий проект постановления подал народный депутат Антон Поляков.