В России проходит голосование за новые конституционные поправки, среди которых есть та, которая позволит обнулить сроки Владимира Путина. В самом бюллетене значится всего один вопрос и в нем филологи нашли ошибку.

Об этом сообщает РБК.

Об ошибке сообщила кандидат филологических наук, сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук Ольга Северская.

По словам Северской, в формулировке вопроса: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?” использован неверный падеж.

“Если мы настаиваем на “изменениях”, то только “в Конституции”, — отметила Северская. По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово “и решили, что и так сойдет”. Она указала, что нужно было бы написать: “Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?”.

Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов сказал РБК, что в формулировке есть стилистическая неточность. “Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка “в Конституцию” предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка “в Конституции”, — отметил он.

“Изменения в Конституцию”, “поправки в закон” — это естественное сокращение от “внесение изменений в Конституцию”, “внести поправки в закон”; так говорят те, кто имеет дело с законотворческим процессом, это их профессиональный жаргон. Я бы написал именно “внесение изменений в Конституцию”, но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке”, — заявил доцент РГГУ Александр Пиперски.

Стоит отметить, что в данном бюллетене по правилам и нормам русского языка вместо “в Конституцию” должно быть “к Конституции”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не считает, что эта ошибка “имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования”.

“С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем”, — заверил Песков.